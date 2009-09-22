Суд дозволив Ющенку вживати слово ”ж.. па”

Окружний адмінсуд Донецька відмовив у задоволенні позову адвоката Володимира Оленцевича, який вимагав заборонити президенту Віктору Ющенку вживати лайливі вислови.

Про це пише Українська правда із посиланням на Сегодня.

Приводом для звернення Оленцевича до суду стала фраза, сказана Ющенком до Юлії Тимошенко на засіданні РНБО:

"Якщо не заплатите своїм партнерам у Верховній Раді, якщо вони не куплять собі черговий Lexus, то вони до вас, вибачте, ж.. пою повернуться".

Донецькі судді запросили стенограму скандального засідання від 10 лютого, де пролунали ці слова.

Однак у понеділок прийшла відповідь за підписом першого заступника секретаря РНБО Степана Гавриша, що питання даного засідання віднесені до державної таємниці і розголошувати їх заборонено.

На підставі цього листа і закінчили процес, а повну причину відмови у задоволенні позову нададуть у письмовому вигляді через п`ять днів.

Однак адвокат вважає, що суд використав не всі можливості встановити істину.

"Закон дозволяє дати доручення окружному адмінсуду Києва, щоб той допитав свідків. Елементарно варто було поставити запитання Ющенку, чи дійсно він говорив цю фразу, а Юлії Тимошенко - чи чула вона її. Але цього чомусь вважали за краще не робити", - обурився Оленцевич.