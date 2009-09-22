На Тернопільщині викрито спекулянта на ”мертвих душах”

В Тернопільській області викрито помічника голови суду, який приймав рішення за неіснуючими цивільними справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ учора на прес-конференції.

За словами В.МАКСИМОВА, помічник судді в одному з районних судів виносив рішення на користь третіх осіб на кшталт визнання права власності на спадкове майно або права власності на колективне майно селянських спілок.

“Приймаючи фіктивні рішення за неіснуючими цивільними справами, він їх затверджував печаткою суду, до якої мав доступ. Загалом задокументовано 13 таких випадків”, - сказав В.МАКСИМОВ. За його даними, за такі послуги помічник судді отримував 300-400 грн.

Відтак щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 354 ч. 2 Кримінального кодексу України (одержання незаконної винагороди працівником державної установи) та ст. 358 (підробка документів).