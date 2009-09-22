У середу, 23 вересня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Чи змінився рівень корупції при проходженні митних процедур протягом останніх двох років?"

У заході візьмуть участь: Любов Паливода - директор проекту "Гідна Україна"; Світлана Горна - експерт з досліджень та моніторингу, проект "Гідна Україна".

Довідково. Проект «Сприяння активній участі громадян в протидії корупції «Гідна Україна» представить результати порівняльного аналізу дослідження «Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів». Дослідження проводилось впродовж 2007-2009 рр.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.