Презентація Збірника рішень кваліфікаційних комісій у дисциплінарних справах за 2007 рік

24 вересня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена презентації Збірника рішень кваліфікаційних комісій у дисциплінарних справах за 2007 рік. Збірник підготований та виданий Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за фінансової підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права». Цей Збірник сприяє підвищенню рівня прозорості у сфері притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, допомагає узагальнити дисциплінарну практику і стати важливим джерелом інформації для кваліфікаційних комісій суддів. Учасники: заст.голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України М.Пінчук, суддя Верховного Суду України І.Самсін; керівник Проекту «Україна: верховенство права» Девід М.Вон (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 38-044-581-3303, моб +38-067-266-1900.