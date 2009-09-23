Мін`юст відкидає звинувачення у порушенні права на приватність

Міністерство юстиції України не вважає оприлюднення інформації про зміну імен та прізвищ громадян України порушенням права на приватність.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Мін`юсту на інформаційний запит журналістки, координаторки Молодіжного Правозахисного Центру Ольги ВЕСНЯНКИ, текст яко має в розпорядженні УНІАН.

"Ім`я та прізвище не є достатньою інформацією для встановлення конкретної особи", - сказано у повідомленні.

Крім того, прес-служба Мін`юсту зазначає, що у своєму повідомленні про зміну імен та прізвищ, розміщеному на офіційному сайті відомства, "з метою нерозголошення конфіденційної інформації про особу робилися незначні зміни імен та прізвищ".

Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба Мін`юсту, посилаючись на статистику органів реєстрації актів цивільного стану громадян, повідомила, що протягом перших шести місяців року ім’я чи прізвище в Україні змінило 8317 осіб. Зокрема, повідомлялося, що зареєстровано випадки одночасної зміни прізвища та імені: «Матюк Тетяна» на «Бафет Аріана», «Лавренчук Олена» на «Блум Моллі», «Копачук Раїса» на «Санті Ріта», «Снєжко Тетяна» на «Снєжко Снєжана», «Худан Олег» на «Руденко Всевид», «Олешко Юрій» на «Хан Малік», «Шніцер Сильвестр» на «Крейцер Вітас», «Павлова Вікторія» на «Ахматова Анна», «Русин Олег» на «Ющенко Віктор», а «Буковець Віктор» після зміни власного імені став «Володимиром Кличко».

Таку практику оприлюднення інформації про зміну імен та прізвищ громадян України критикували правозахисники. Зокрема, зазначалося, що таке розповсюдження інформації не є порушенням права на приватність у тому випадку, якщо Мін`юст отримав згоду цих осіб на оприлюднення даних про їхні нові імена та прізвища. В іншому випадку, на думку правозахисників, це типовий приклад порушення права на приватність, оскільки мета збору даних про особу Мін`юстом полягає не в поширенні інформації, яка належить до категорії інформації про особу і загалом має бути конфіденційною.