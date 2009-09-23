Засідання Київського медіа-кіноклубу. Перегляд короткометражних фильмів «M’ясниця 1;2;2,5», «Універсамні війни», «Революція Ртів», «Код Біорізноманіття»

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) та Молодіжний правозахисний центр в рамках всеукраїнського кінофестивалю «Стале життя» запрошують журналістів та блоггерів, громадських активістів, 23 вересня 2009 року, о 18.00, взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі - перегляд короткометражних фильмів – учасників фесту «Стале життя», серед яких анімаційні: «M’ясниця 1;2;2,5», «Універсамні війни», «Революція Ртів», «Код Біорізноманіття». Всеукраїнський фестиваль «Стале життя» ініціювала громадська організація «ECCE HOMO», Одеса. Фестиваль проходить у Києві, Одесі, Тернополі та інших містах України. Він присвячений поширенню ідеї сталого розвитку та гармонізації сучасного життя. Докладніше: http://stalezhyttya.org.ua/.

УНІВЕРСАМНІ ВІЙНИ / GROCERY STORE WARS (Виробництво: Free Range Studios, 2006 р. тривалість: 6 хв, США)

Універсамні війни – весела короткометражка, у якій компанія лялькових героїв у складі: Cuke (огірочок) Skywalker, Ham (шинка) Solo, Chewbroccoli (жуй броколі) і старий мудрий Obi Wan Cannoli (щось на кшталт налисника з сиром) б’ються проти Дарта Тейдера (Darth Tader) – злого володаря Темної Сторони Ферми. Чи зможуть органічні повстанці врятувати принцесу Lettuce (салат) та вчасно знищити Мертву Диню? Або Кьюк буде досвідчений темною стороною ферми, і тоді імперія забруднень і пестицидів захопить панування на ринку за допомогою свого арсеналу генетичних технологій, опромінення і токсичних хімікалій.

М’ЯСНИЦЯ / MEATRIX (1, 2 and 2,5) (Виробництво: Free Range Studios, 2003 р. тривалість: 4; 5; 2,5 хв., США)

«М’ясніца» – коротка анімаційна пародія на всім відому «Матрицю», яка розповідає глядачам про проблеми, пов’язані з індустріальним сільським господарством, сучасними технологіями в області виробництва м’ясо-молочних продуктів. Головні персонажі фільму – троє супергероїв, а саме Лео – молодий кабанчик, який роздумує над тим, чи є він насправді «вибраним», Курiйця – перната захисниця домашнього господарства та Мупфіус, – бик у чорному макінтоші, що мріє про зелені пасовища.

РЕВОЛЮЦІЯ РТІВ/ THE MOUTH REVOLUTION (Виробництво: Free Range Studio, 2006 р. тривалість: 5 хв., США)

Роти світу об’єднуються, щоб протистояти трансжирам, штучним складовим, ГМО та пестицидам в новій короткометражній стрічці режисера фільмів, що найчастіше переглядаються в Інтернеті за весь час його існування. «Ротова революція» – це гумористичний художній фільм, який, пародіюючи історію та сучасну культуру, інформує глядачів про життєву необхідність вживання справжньої, органічної їжі. Історію розповідають революційні роти, які взяли на себе відповідальність самі вирішувати, що вони будуть їсти, а що ні. Персонажі Зуб та капітан Рот проголошують свій “Ротіфест” – Декларацію Нетравлення, яка пояснює їхні цілі та вимоги: Ні трансжирам, Ні ГМО, Ні пестицидам та Ні штучним складникам.

КОД БІОРІЗНОМАНІТТЯ / BIO DAVERSITY CODE (Виробництво: Free Range Studio, 2007 р. тривалість: 6 хв., США)

Хто вбив білого ведмедя? Справа Софі Кефаль та Роберта Пінгвіна – розв’язати код Біо Різноманіття. Виявляється, зменшення біологічного різноманіття потроху вбиває нас усіх. Шляхом зміни клімату, занадто стрімкого розвитку, люди знищують головні вузли і саме павутиння життя. Код (Біо)Різноманіття – це пародійна флеш-анімація, що ілюструє, як наше здоров’я залежить від біологічно різноманіття

Також засідання Київського медіа-кіноклубу 23 вересня проходить в рамках Тижня клімату в Україні, який триває з 18 до 26 версеня 2009 року. З цієї нагоди також буде продемонстровано фільм Альберта Ґора "Незручна правда" про зміну клімату. Серед гостей клубу – активісти руху 350.org та Ірина Ставчук, координатор з питань зміни клімату Національного екологічного центру України. Всесвітній тиждень клімату об’єднує індивідуальні чи колективні зусилля, щоби протистояти зміні клімату. Зміна клімату ставить людство перед рішучим вибором. Ми можемо уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату для майбутніх поколінь, якщо укладемо нову міжнародну угоду, яка б регулювала рівень викидів парникових газів в атмосферу після завершення дії Кіотського протоколу у 2012 році.

350.org – це не зовсім організація, а скоріше кампанія с відкритим кодом (англійською - “open source”) – спираються на допомогу друзів та союзників по всьому світу. Їх мета – вплинути на рішення Копенгагенської конференції ООН 10-18 грудня 2009 року. Ініціатори вважають, що держави світу повинні взяти на себе дуже серйозні обов’язки по скороченню викидів парникових газів в атмосферу і нейтралізації наслідків глобального потепління.

"Незручна правда" – американський документальний фільм про глобальне потепління та зміну клімату. Головним героєм фільму став екс-віце-президент США Альберт Ґор, який за свій внесок у боротьбу проти глобального потепління 2007 року отримав Нобелівську премію миру. Стрічка, що базується на книзі пана Ґора, отримала нагороду Американської кіноакадемії як найкращий документальний фільм та дві нагороди Оскар у номінаціях "найкращий документальний фільм" та "найкраща пісня". Фільм став одним із найприбутковіших у жанрі кінодокументалістики – від часу виходу у 2006 році він посідає четверте місце за зборами від прокату серед документальних фільмів.

У фільмі зібрані унікальні кадри танення льодовиків та інших змін у природному середовищі, спричинених глобальним потеплінням. Альберт Ґор розповідає про власне життя та своє наукове і людське зацікавлення глобальним потепління та станом довкілля. Показуючи загрози для людства, він закликає рятувати світ, поки ще не пізно. Хоча стрічку не зовсім однозначно сприйняли науковці, проте вона змінила звичайних людей не лише в США, а й у всьому світі, які зрозуміли свою відповідальність за долю планети.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у арт-галереї "Худграф"за адресою: вул. Тарасівська, 3.

Реєстрація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 8050 3346604, або ж при вході до «Худграфу» з 18.00.