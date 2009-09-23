У Киргизстані пропонують ввести публічну страту

Голова комітету національної безпеки Киргизстану Мурат Суталінов запропонував ввести в країні страту за низку злочинів, у тому числі за релігійний тероризм. Вищу міру покарання в республіці було повністю скасовано відповідно до норм нової конституції, введеної в дію в кінці 2007 року, і замінено на довічне ув’язнення, пише «Газета.ru».

«Необхідно вивчити питання введення страти, можливо, навіть публічної. І тоді в країні за два-три дні буде порядок», - заявив Суталінов під час апаратної наради Ради безпеки республіки з питання про протидію релігійному фанатизму серед населення. Він також зазначив, що Киргизія повинна сама обирати свій шлях і їй «не потрібно озиратися на захід і ОБСЄ» в цьому питанні.

У свою чергу, секретар Ради безпеки Киргизстану Адахан Мадумаров сказав, що навіть у такій демократичній державі, як США, існує аж три способи страти.

«Чому суспільство має все життя утримувати людей, які скоїли проти нього страшні злочини?» - заявив Мадумаров. Він повідомив, що апарат Радбезу має намір вивчити це питання і представити на розгляд голови Ради безпеки, президента країни Курманбека Бакієва.