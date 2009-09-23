Сейм Польщі одностайно засудив агресію СРСР проти країни у 1939 році

Сейм Польщі у середу одностайно схвалив спеціальну заяву у зв’язку із 70-ою річницею нападу Радянського союзу на поляків 17 вересня 1939 року, в якій засудив цю агресію.

Як передає кореспондент УНІАН, в заяві Польщу названо «жертвою двох тоталітаризмів: нацизму та комунізму», а розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року «військовим злочином з ознаками геноциду».

«17 вересня 1939 року війська СРСР без оголошення війни напали на Польщу, порушуючи її суверенність та ламаючи основи міжнародного права. Підставою для агресії Червоної Армії став пакт Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року між СРСР та гітлерівською Німеччиною. Таким чином учетверте поділено Польщу», - відзначено в ухваленій заяві.

Польські депутати відзначили, що агресія СРСР «відкрила черговий трагічний розділ історії Польщі та цілої Центрально-Східної Європи».

«Довгий список злочинів та нещасть, котрі мали місце на східних теренах Другої Речпосолитої та польських громадян, котрі там знаходились», - написано в заяві.

Депутати також нагадали, що від тодішніх дій радянської армії постраждали не лише поляки, а й прибалтійські держави, Фінляндія та Румунія.

«Архіпелаг Гулаг поглинув мільйони людських життів народів цього регіону, в тому числі багато громадян СРСР. Організація системи, тривалість та масштаби цього явища надали тим злочинам, у тому числі, катинському, ознак геноциду», - підкреслено в заяві.

Польські депутати закликали “до польсько-російського поєднання на основі історичної правди” й відмовитися від замовчування чи фальшування історичних фактів.

Як повідомляв УНІАН, текст цієї заяви викликав у Польщі бурхливі дискусії серед політиків, які майже три тижні не могли досягти компромісного варіанту.

Найбільша опозиційна партія «Право та справедливість» домагалася назвати Катинський злочин «геноцидом», а правляча «Громадянська платформа» намагалась злагодити формулювання, аби не ускладнювати і без того не прості відносини з Росією.

Довідка УНІАН. У Польщі та РФ по різному оцінюють пакт Ріббентропа-Молотова та введення радянських військ на тодішню польську територію.

Польські власті та поляки вважають цей документ «змовою» німців з СРСР для поділу країни в той час як росіяни намагаються «відбілити» згаданий пакт, звинувачуючи в початку Другої світової війні західні держави, а самих поляків у активній співпраці з Гітлером.

Майже 80% поляків заявило, що прем’єр РФ Володимир ПУТІН, котрий брав участь у відзначенні 70 річниці початку Другої світової війни 1 вересня у Гданську, мав би вибачитися за введення радянських військ до Польщі 17 вересня 1939 року.