Росію можуть позбавити права голосу в ПАРЄ

Група депутатів Ради Європи з 27 осіб вимагає позбавити Російську делегацію в Парламентській асамблеї ради Європи акредитації.

Депутати висунули вимогу переглянути акредитацію російської делегації в ПАРЄ у зв`язку із тим, що Москва послідовно не виконувала свої зобов`язання перед Радою Європи, передає “Німецька хвиля”.

Зокрема, зазначають ініціатори, Росія не тільки не виконала основні вимоги, що містяться у двох резолюціях ПАРЄ стосовно військового конфлікту між Москвою та Тбілісі, а й зробила певні кроки у напрямку протилежному тому, що вказала Рада Європи. Питання про скасування акредитації російської делегації розглянуть на наступній сесії ПАРЄ, що почнеться 28 вересня.

Згідно з проектом резолюції з цього приводу, Москві закидають, що вона не відкликала свою заяву стосовно одностороннього визнання Абхазії та Південної Осетії, а навпаки - де-факто встановила із цими самопроголошеними республіками юридичні, воєнні та дипломатичні зав`язки.

“Окрім цього Москва не відвела свої війська на доконфліктні позиції та збільшила свою присутність на окупованих територіях. При цьому донині російські війська заважають доступу на ці території спостерігачів ОБСЄ та ЄС” - йдеться у документі. Цим самим Росія не виконала умови ПАРЄ, що містяться у резолюціях 1633 та 1647.

Підписи під вимогою щодо позбавлення російської делегації акредитації поставили депутати ПАРЄ від Данії, Латвії, Швеції, Іспанії, Румунії, Фінляндії, Туреччини, Чехії, Австрії, Польщі, Литви, Німеччини, Великобританії, Ірландії, Угорщини, Боснії та Герцеговини, Естонії та Ісландії. Згідно з офіційною сторінкою Ради Європи, документ підписали й три українські парламентарії - Сергій СОБОЛЄВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК та Олена БОНДАРЕНКО.