Суддя-колядник програв суд газеті «Експрес»

Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ програв суд всеукраїнській газеті «Експрес» (Львів).

Як повідомив УНІАН адвокат газети «Експрес» Олексій МАЛЯРЧУК, сьогодні Франківський районний суд Львова розглядав позов І.ЗВАРИЧА до «Експресу» й виніс рішення на користь журналістів газети.

Екс-суддя І.ЗВАРИЧ подав до газети позов за образу своєю честі та гідності. Однак, як зазначив у коментарі УНІАН О.МАЛЯРЧУК, аргументи «Експресу» були переконливішими, адже «ЗВАРИЧ вимагав спростувати інформацію, яка навіть не з’являлася на сторінках «Експресу», а була розміщена зовсім в інших виданнях». І.ЗВАРИЧ вимагав від газети «Експрес» компенсацію у розмірі 50 тис грн.

Нагадаємо, що екс-суддя Львівського апеляційного адмінсуду подав також судові позови до львівської газети «Високий Замок», до всеукраїнських видань «Сегодня» та «Факты».

Станом на кінець серпня у Франківському районному суді Львова на розгляді перебувало 30 позовів І.ЗВАРИЧА до мас-медіа, журналістів, працівників Генеральної прокуратури і до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу його вказівок Генеральній прокуратурі та Вищій Раді юстиції, які стосувалися екс-судді.

Як повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА, сьогоднішнє засідання за позовом екс-судді до газети «Високий замок» було перенесено на 19 жовтня у зв‘язку із неявкою відповідача.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.