28 вересня о 14:00 в прес-центрі «Главред-Медіа» відбудеться прес-конференція "Результати моніторингу дотримання журналістських стандартів українськими телеканалами та друкованими ЗМІ напередодні виборчої кампанії-2010".

У прес-конференції візьмуть участь Наталія Лигачова, шеф-редактор журналу та сайту «Телекритика»; Ігор Куляс, експерт з виробництва теленовин НГО "Інтерньюз-Україна"; Вікторія Сюмар, директор "Інституту масової інформації".

В ході прес-конференції будуть оприлюднені результати моніторингу дотримання професійних стандартів українськими медіа, які проводить ГО "Телекритика" та "Інститут масової інформації" протягом чотирьох місяців, а також буде оголошено про кампанію з підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян, яку ГО "Телекритика" та "Інститут масової інформації" вперше реалізують в Україні за підтримки проекту "У-Медіа" НГО "Internews Network".

Заявки на акредитацію приймаються за телефонами: (044) 235-22-55, 235-70-91, 8-098-824-59-07, контактна особа – Лілія Зінченко. Email: zinchenko.liliya@telekritika.kiev.ua

Адреса прес-центру «Главред-Медіа»: вул. Стрітенська, 2/8, поруч зі Львівською площею, заїзд із вул. Олеся Гончара. Тф: 569-89-95/ 94