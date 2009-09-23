24 вересня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Культурні явища в світі єврейства”. Учасники: професор Академії історії та культури євреїв ім.. Шимона Дубнова, президент Львівської обласної єврейської общини Рудольф Мирський та виконавчий директор Академії історії та культури євреїв ім. Шимона Дубнова Олександр Найман (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.