Німецький фонд допомагатиме жертвам Другої світової війни

Українській громадськості вперше буде представлено 18 проектів гуманітарної програми «Місце зустрічі – діалог», яку підтримує німецький фонд EVZ («Пам`ять, відповідальність і майбутнє»).

Як повідомили УНІАН у відділі преси Посольства Німеччини, метою проекту є "визнання громадського потенціалу жертв Другої світової війни, ознайомлення молоді з їх досвідом, формування поваги та розуміння до тих, вижив у тоталітарному лихолітті".

«Ми знаємо, що майже всі люди старшого покоління в Україні постраждали від Другої світової війни. Тому ми хочемо звернути увагу на соціальне становище цього покоління, сприяти підвищенню соціальної зацікавленості суспільства людьми похилого віку і зробити свій внесок в те, щоб наступні покоління почули історії їхнього життя», – заявив голова правління фонду EVZ Мартін ЗАЛМ.

В рамках програми «Місце зустрічі – діалог» Фонд EVZ фінансує проекти на загальну суму 900 тис. євро на рік (по 300 тис. євро в Білорусі, Росії та Україні). Підтримані проекти спрямовані на подолання соціальної ізольованості жертв націонал-соціалізму та тоталітаризму.

Фонд EVZ також ставить за мету сприяння підвищенню соціального статусу осіб, що постраждали від нацизму (особи, які були вивезені на примусові роботи, в’язні гетто, концтаборів тощо), визнання їх ролі у суспільстві, вшанування досвіду. В організації заявляють, що сприятимуть позитивним змінам у ставленні суспільства до людей похилого віку і покращенню якості їхнього життя.

1 жовтня, у Міжнародний день людей похилого віку, в Україні, Білорусі та Росії буде оголошено про новий конкурс проектів в рамках програми.

Довідка УНІАН. Фонд EVZ було засновано у 2000 році. З того часу організація фінансово підтримала 361 проект на суму 13,2 млн. євро. До 2006 року фонд EVZ виплачував компенсації колишнім примусовим робітникам та іншим жертвам нацизму.

Крім цих індивідуальних виплат було також виділено гроші на гуманітарні програми. Так, у 2008 році фонд EVZ профінансував 57 гуманітарних проектів на загальну суму 2,9 млн. євро. Партнером програми в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні», яка адмініструє діяльність програми на національному рівні.