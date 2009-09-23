У Ніжині п`яний ДАІшник насмерть збив велосипедиста

В Ніжині Чернігівської області 43-річний інспектор дорожньо-патрульної служби, управляючи автомобілем ВАЗ-2101, збив 77-річного велосипедиста.

Останній від отриманих травм останній помер на місці, повідомляє ForUm.

За наявною інформацією, інспектор ДАІ, кинувши автомобіль, втік з місця пригоди. Його вдалося знайти лише через декілька годин. Не дивлячись час, що минув після аварії, при огляді в медустанові був встановлений факт вживання водієм алкогольних напоїв. Порушено кримінальну справу.

Як з`ясувалося пізніше, інспектор ДАІ раптом виявився безробітним, причому - заднім числом. За інформацією джерела «УК», керівництво УМВС Чернігівської області, «вирівнюючи» статистику і боячись розголосу, поспішно звільнило винуватця ДТП з органів за «власним» бажанням.

Нагадаємо, декілька днів тому Юрій Луценко заявив, що задоволений тим, що в Донецькій області всі «п`яні за кермом» міліціонери були звільнені з правоохоронних органів.

«У мене немає претензій до керівництва донецької міліції з погляду приховування порушень, а іноді й злочинів, які я, на жаль, маю до керівників в інших областях. Тут всіх п`яних за кермом міліціонерів, всіх 19 міліціонерів звільнено», - сказав міністр. При цьому він додав, що покарання переслідує всіх тих, хто завинив, «тому що служба внутрішньої безпеки разом з ДАІ проводить перевірку автомобілів з синіми номерами, всіх, кого виявляють п`яним за кермом, звільняють автоматично, всіх, хто перебував без документів, притягують до кримінальної відповідальності», - повідомляв УНІАН.

Ю. ЛУЦЕНКО сказав, що йому відомо про випадки ДТП за участю міліції: «Ми маємо справу з десятками по Україні ДТП за участю працівників міліції. Трьохсоттисячний загін міліції – це достатньо багато, й наші співробітники за кермом потрапляють в ДТП, у тому числі й створюють ДТП». Але, він підкреслив, що завдання міліції не «приховувати цього і давати принципову оцінку».