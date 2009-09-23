Ющенко: в Україні антисемітизму і ксенофобії нема

На сьогодні в Україні не існує суттєвих проблем, пов’язаних з проявами антисемітизму та ксенофобії.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це заявив глава держави Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в Нью-Йорку на зустрічі з керівниками найбільших впливових американських єврейських організацій.

Під час зустрічі було наголошено на важливості продовження активного діалогу України з впливовими єврейськими організаціями США.

Президент зауважив, що на сьогодні в Україні не існує суттєвих проблем, пов’язаних з проявами антисемітизму та ксенофобії. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна є відкритою до дружнього та відвертого діалогу з міжнародними єврейськими організаціями, продовжує зміцнюватися як мирна держава, в якій всі нації та етнічні групи почуваються як вдома і в якій немає місця ксенофобії та расовій нетерпимості.

Президент України поінформував учасників зустрічі про систему профілактики антисемітизму і ксенофобії в Україні, а також про ініціативи керівництва держави, спрямовані на боротьбу з окремими проявами антисемітизму та ксенофобії в Україні.