В отруєнні кременчуцьких дітей винна санстанція?

Отруєння дітей в гімназії №6 міста Кременчука не могло відбутися без провини санстанції.

Таку думку висловив колишній мер Кременчука, голова організації "Громадський актив Кременчука" Олег НАДОША.

Посилаючись на факти, викладені батьками та працівниками школи, з якими спілкувалися представники "Громадського активу Кременчука", а також на слова дітей, О.НАДОША вважає, що отруєння сталося саме через халатність санстанції.

Зокрема, за його словами, опитані діти стверджували, що в сосисок був незвичайний, неприємний смак, що, на думку О.НАДОШІ, означає, що не стан тарілок викликав спалах інфекційного захворювання, а саме м`ясна продукція, дозволена до вживання санстанцією.

Як заявив О.НАДОША, у місті діє фактично організована злочинна схема по постачанню в школи продуктів харчування, метою якої є систематичний збут продуктів харчування, термін вживання яких вже витік і які підлягають списанню і утилізації.

Як повідомлялося, 16 вересня до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано перші 20 учнів школи-гімназії №6. 21 вересня у стаціонарі дитячої лікарні перебувало вже 34 дитини.

За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Юрія ПОПЕНКА, причина захворювання учнів - дизентерія.

21 вересня прокуратура Кременчука Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом отруєння школярів.