Львівські депутати просять Ющенка визволити Дем`янюка з німецької в`язниці

Львівська обласна рада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням вжити невідкладних заходів правового захисту, у тому числі шляхом врегулювання дипломатичними каналами, зі звільнення американця українського походження Івана ДЕМ`ЯНЮКА з німецької в’язниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, таке рішення депутати облради ухвалили під час сесії 22 вересня. Рішення підтримали 77 депутатів. Загалом у складі Львівської облради 119 депутатів. Після внесення узгоджених депутатами поправок у текст звернення сьогодні воно було направлене Президентові України.

Справу І.ДЕМ’ЯНЮКА депутати Львівщини вважають міжнародною змовою з метою дискредитації України.

«Понад 30 років триває політичне переслідування американця українського походження Івана ДЕМ`ЯНЮКА, якому перманентно висувається безпідставне звинувачення у причетності до знищення євреїв у гітлерівських концтаборах. Депутати Львівської обласної ради вважають справу Івана ДЕМ`ЯНЮКА міжнародною змовою з метою дискредитації українців і України в очах світової громадськості. Без сумніву, матеріали цієї справи сфальшовані та сфабриковані ще КГБ, а нині активно «підкидаються» ФСБ Росії іншим державам, що поспішно «ковтають» цю провокативну наживку», - йдеться у зверненні, копію якого має УНІАН.

У документі, зокрема, зазначається, що І.ДЕМ`ЯНЮК 1988 року був засуджений до страти ізраїльським судом, однак той же суд у 1993 році відхилив усі звинувачення.

«У травні цього року на вимогу Федеративної Республіки Німеччини, де, мовляв, з`явилися нові докази вини І.ДЕМ`ЯНЮКА, Сполучені Штати Америки знову депортують цього, тепер 89-річного чоловіка. Ось уже 4 місяці невинний українець мордується в німецькій в`язниці в очікуванні судилища», - наголошують депутати Львівської облради.

Вони просять В.ЮЩЕНКА вжити «невідкладних заходів правового захисту, у тому числі шляхом врегулювання дипломатичними каналами, для звільнення Івана ДЕМ`ЯНЮКА».

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року із США до Німеччини екстрадували американця українського походження 89-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА.

Прокуратура Мюнхена висунула І.ДЕМ’ЯНЮКУ звинувачення у причетності до вбивства в роки Другої світової війни 27,9 тис. осіб.

За даними слідства, в роки війни І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем в концтаборі Собібор на території Польщі і був причетний до масового знищення євреїв. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК запевняє, що воював в Червоній армії, а потім потрапив в полон.

У США І.ДЕМ’ЯНЮК приїхав у 1952 році як біженець. Він поселився в місті Клівленд (штат Огайо) і працював на автоскладальному заводі.

У 1988 році ізраїльський суд засудив І.ДЕМ’ЯНЮКА, який отримав на той час американське громадянство, до страти.

Уцілілі в`язні концтабору Треблинка вказували на нього як на "Івана Грозного" - охоронця, котрий одержав таке прізвисько за особливий садизм.

Але вищий суд Ізраїлю відмінив смертний вирок, коли стали відомі радянські документи, які свідчили про те, що "Іван Грозний" та І.ДЕМ’ЯНЮК, - можливо, різні люди.