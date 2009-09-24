Міжнародна наукова конференція „Пізнавати кордони – переступати кордони – долати кордони”

У п’ятницю, 25 вересня 2009 р. о 14.00 год. у Посольстві Федеративної Республіки Німеччина відбудеться відкриття міжнародної наукової конференції „Пізнавати кордони – переступати кордони – долати кордони” (пам’яті академіка НАН України професора Дмитра Затонського). Більше інформації - на сайті Посольства в інтернеті за адресою www.kiew.diplo.de

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