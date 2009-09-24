Єврейський комітет вказує львівським депутатам на велику помилку

Український Єврейський Комітет (УЄК) обурений зверненням Львівської обласної ради до Президента України з приводу правового захисту і звільнення американця українського походження Івана ДЕМ’ЯНЮКА з німецької в`язниці.

Про це говориться в заяві УЄК, переданій УНІАН прес-службою Комітету.

Український Єврейський Комітет вважає, що львівські депутати роблять велику помилку, ототожнюючи поняття «українець» і «нацистський злочинець».

«Сьогодні у всьому світі українці сприймаються як народ-переможець у Великій Вітчизняній війні і нація, яка понесла найбільше жертви в боротьбі з фашизмом, а провокаційні звернення львівських депутатів працюють на закріплення в масовій свідомості небажаних і необ`єктивних асоціацій. Нацистські злочинці, їхні спільники й нинішні симпатики – не мають національності», – говориться в заяві УЄК.

«Незважаючи на те, що цей «кат» має українське походження, є літньою людиною і має право розраховувати на співчуття, УЄК вважає його можливу екстрадицію до України небажаною з погляду негативних наслідків для іміджу країни і використання І.ДЕМ’ЯНЮКА українськими неонацистами з політичною метою», – зазначає прес-служба УЄК.

Довідка УНІАН. Львівська обласна рада 22 вересня звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням вжити невідкладних заходів правового захисту, зокрема шляхом врегулювання дипломатичними каналами, зі звільнення американця українського походження І.ДЕМ’ЯНЮКА з німецької в`язниці. Рішення підтримали 77 із 119 депутатів Львівської облради.

Справу І.ДЕМ’ЯНЮКА депутати Львівщини вважають міжнародною змовою з метою дискредитації України. У документі, зокрема, наголошується, що І.ДЕМ’ЯНЮК у 1988 році був засуджений до страти ізраїльським судом, проте той самий суд в 1993 році відхилив всі звинувачення. «У травні цього року на вимогу Федеративної Республіки Німеччини, де, мовляв, з`явилися нові докази вини І.ДЕМ’ЯНЮКА, Сполучені Штати Америки знову депортують цього, вже 89-річного чоловіка. Ось вже 4 місяці безневинний українець мордується в німецькій в`язниці в очікуванні судилища», - зазначають депутати Львівської облради.

Нагадаємо, 89-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА екстрадували у травні цього року зі США до Німеччини. Прокуратура Мюнхена висунула І.ДЕМ’ЯНЮКУ звинувачення в причетності до вбивства в роки Другої світової війни 27,9 тис. чоловік. За даними слідства, в роки війни І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем у концтаборі Собібор на території Польщі і був причетний до масового знищення євреїв. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК стверджує, що воював у Червоній армії, а потім потрапив до полону. У США І.ДЕМ’ЯНЮК приїхав у 1952 році як біженець. Він поселився в місті Клівленді (штат Огайо) і працював на автоскладальному заводі.

У 1988 році ізраїльський суд засудив І.ДЕМ’ЯНЮКА, який одержав на той час американське громадянство, до страти. В`язні концтабору Треблінка, які вижили, вказували на нього як на "Івана Грозного" - охоронця, який одержав таке прізвисько за особливий садизм. Але вищий суд Ізраїлю відмінив смертний вирок, коли стали відомі радянські документи, які свідчили про те, що "Іван Грозний" і І.ДЕМ’ЯНЮК, можливо, різні люди.