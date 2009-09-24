Ющенко закликає ООН боротися з тоталітаризмом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає ООН активно працювати над попередженням відновлення тоталітарних та імперських ідеологій в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на загальних дебатах 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що демократичний вибір України є незворотнім, і українці, як вільний народ, не сприймають жодної форми втручання у внутрішні справи суверенних держав, тиску на них чи виявлення авторитарного мислення у міжнародних зносинах.

«Ми пам’ятаємо ціну, яку заплатили наші батьки за нашу свободу, свободу Європи та світу і майбутню незалежність України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згадуючи перемогу у Другій світовій війні, В.ЮЩЕНКО наголосив, що завдання всіх держав, які пам’ятають жахи фашизму, - не допустити жодного натяку на відновлення тоталітарної ідеології та її похідної – політики імперських амбіцій, що нехтують цінністю людського життя і порушують право народів на самостійне національне буття.

«Говорю про це, бо відчуваємо тривожні ожилі сигнали з минулого – від намагання поставити під сумнів саме існування нових незалежних держав до спроб заперечити власний погляд націй на своє минуле і майбутнє», - сказав він, висловивши занепокоєння зміною деякими країнами підходів і понять: «Справжньому співробітництву, відкритості і дружбі між націями вже не приховано протистоїть агресивний національний егоїзм, нехтування інтересами найближчих партнерів, диктат права сили».

За словами В.ЮЩЕНКА, відверті інформаційні війни, енергетичний і економічний шантаж, втручання у внутрішні справи не вкладається в цивілізовані рамки.

«І найважливіше – ми категорично засуджуємо і не приймаємо порушення основоположних міжнародних принципів, зокрема, територіальної цілісності і непорушності кордонів суверенних держав», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що всі члени ООН і особливо постійні члени Ради Безпеки ООН мають бути взірцем у дотриманні принципів міжнародного права, рівноправності народів і добросусідства.

«Наша держава діє у чіткій відповідності до цілей та принципів ООН і очікує цього від своїх партнерів і сусідів», - сказав В.ЮЩЕНКО.