У Бабиному Яру збудують готель?

У разі підтвердження інформації про наміри київської мерії збудувати готель на території Бабиного Яру – місця масових страт євреїв у часи нацистської окупації - МЗС Ізраїлю звернеться з проханням переглянути рішення.

Про плани зведення фешенебельного готелю на території меморіального комплексу Бабиного Яру у середу повідомило впливове ізраїльське видання Haaretz, яке посилається й на власні джерела у кабінетах Київради. Приводом для публікації стали повідомлення ЗМІ про ухвалення столичною мерією плану будівництва 28 готелів до футбольної першості ЄВРО-2012. Один з них, буцімто, може постати у Бабиному Яру. Ця інформація вже здобула чималий суспільно-політичний резонанс в Ізраїлі, де про трагедію цього місця знає кожен.

Як повідомила в інтерв’ю «Німецькій хвилі» голова департаменту із боротьби з антисемітизмом МЗС Ізраїлю Авіва Раз-Шехтер, у Єрусалимі вже доручили посольству в Києві перевірити цю інформацію й представити офіційну відповідь. За словами Раз-Шехтер, територія Бабиного Яру є доволі великою, і спочатку варто зрозуміти яку ділянку київські урядники запропонували під будівництво готелю. Якщо ж відведена територія під майбутній готель може розташовуватися у безпосередній близькості до меморіальних місць, Ізраїль планує дипломатичними каналами надіслати прохання переглянути проект забудови.

Водночас, Авіва Раз-Шехтер вважає, що у разі потреби, компромісно розв’язати ситуацію буде нескладно, адже цього року схожі будівельні конфлікти мирно залагодили в Іспанії та Литві: «За домовленістю з литовським урядом ми надіслали наших експертів, які чітко визначили кордони комплексу. Таким чином було досягнуто компромісу», - каже Раз-Шехтер.