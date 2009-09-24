28 тис. українців в Італії, подали документи на легалізацію

Понад 28 тисяч українців, що займаються домашньою працею в Італії, подали документи на легалізацію.

Про це повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, спочатку вересня, коли в Італії розпочалася легалізація іноземців, що займаються домашньою працею, загалом було заповнено 200 005 запитів, з них відправлено – 151 703, незважаючи на прогноз в півмільйона звернень

Серед причин такої низької активності в легалізації іноземних працівників є насамперед жорсткі умови, встановлені урядом, зокрема, необхідність мати річний дохід не менше 20 000 євро (для легалізації домогосподарок), початок робочих відносин не пізніше 1 квітня 2009 року та ряд інших. Крім того, на думку експертів, однією з основних причин є небажання італійців легалізувати своїх працівників, в тому числі через відсутність бажання платити за них всі соціальні виплати до пенсійного фонду, а також оприлюднювати власні доходи.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ повідомив, що українці є лідерами серед етнічних груп тих, хто подав заявки на легалізацію. Станом на 22 вересня 2009 року оформлено 28 262 запитів на легалізацію наших співвітчизників, що становить 14,3% від загальної кількості всіх поданих заяв (на другому місці мароканці – 23 450, на третьому - громадяни Молдови - 21471).

Голова Християнського товариства українців в Італії зазначив, що багато українців, які мали право на легалізацію, були “виставлені за двері” італійськими роботодавцями, які не побажали платити за них податки. Проблеми мають також ті, хто змінив роботу після 1 квітня 2009 року, навіть перебуваючи в Італії вже багато років.

Серед іншого, є також складнощі і в українців, які втратили свої закордонні паспорти, адже наявність паспорта є необхідною умовою для успішної легалізації. Як відомо, українські дипломатичні представництва за кордоном не видають нових паспортів громадянам України замість загубленого громадянам, що перебувають там нелегально.

Відносно невелика кількість українців, що подали документи на легалізацію, на думку О.ГОРОДЕЦЬКОГО, також пояснюється тим, що вона стосується лише домашніх працівників, і не охоплює працівників інших професій: будівельників, працівників сільського господарства тощо.

Загалом, за оцінками Християнського товариства українців в Італії, зараз в цій країні перебуває близько 200 тис. нелегальних мігрантів з України.

Як повідомляв УНІАН, легалізація домашніх працівників в Італії триває з 1 по 30 вересня.