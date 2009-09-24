Суд заборонив усю «погану» рекламу про Тимошенко (документ)

Печерський районний суд міста Києва заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в ухвалі суду від 22 вересня, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії “Батьківщина” до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО. Як повідомило УНІАН джерело в БЮТ, відео-ролик під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює” був розісланий на всі центральні телеканали від імені П.ПІДЛУБНОГО.

У вересні 2009 року “Батьківщина” звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати незаконними та протиправними дії відповідача стосовно замовлення, виготовлення та розміщення недобросовісної реклами. Зокрема, мова йде про відео-ролик, у якому подається недостовірна інформація щодо Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з позовом суду надана заява про забезпечення позову, в якій порушено питання про заборону відповідачу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності Ю.ТИМОШЕНКО. Позивач обгрунтував свої вимоги тим, що така реклама має антисоціальний характер та дискредитує уряд.

Суд ухвалив рішення задовольнити позов.

"Заборонити ПІДЛУБНОМУ Петру Сильвестровичу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” зокрема, рекламні ролики, що містять недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, а також будь-яку іншу недобросовісну соціальну рекламу, та оприлюднювати її в будь-який спосіб до розгляду спору по суті”.

Ухвала підлягає негайному виконанню і може бути оскаржена.