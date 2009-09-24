Вищий господарський суд дозволив киянам захищати сквер

Вищий господарський суд України своєю постановою скасував ухвалу Господарського суду Київської області від 14 квітня цього року, якою громадськості фактично заборонялися будь-які дії щодо демонстрації своєї суспільно-політичної позиції із захисту скверу ім. Василя Стуса.

Позивачем у цій справі в інтересах Святошинської громади виступив голова Святошинської районної організації Української народної партії Віктор ТКАЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

„Ця ухвала Господарського суду Київської області виникла під тиском нових землевласників, які запанікували після висадки нових дерев у сквері Стуса за участю народного депутата Івана ЗАЙЦЯ, а також дій громадськості із захисту скверу”, – зазначив В.ТКАЧЕНКО.

На його думку, „скасування абсурдних рішень судів нижчої інстанції судами вищої інстанції свідчить, що у нашій країні не все втрачено”.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені Василя Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де у 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив видатний український поет.

Наприкінці лютого цього року з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати на цьому місці розважальний комплекс.

10 березня вночі невідомі зрізали більше ста дерев у сквері, серед яких сосни та дуби віком більше 100 років.

На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та екологічної організації «Зелений світ».

14 серпня Святошинський районний суд міста Києва заборонив виконувати будівельні роботи у сквері імені Василя Стуса за адресою: проспект Перемоги, 119. Суд задовольнив позов представника територіальної громади Святошинського району Києва, наклавши арешт на земельну ділянку площею 1 га за адресою: проспект Перемоги 119, а також заборонив ТОВ "Компанія "ЕТРЕКС" та будь-яким іншим особам зносити зелені насадження у сквері, зводити огорожу, проводити проектні роботи, зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі, виконувати підготовчі і будівельні роботи на зазначеній ділянці.