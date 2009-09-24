В Україні зареєстровано більше 50 тис. звернень про насильство в сім’ї

Регіональними управліннями у справах сім’ї та молоді станом на 1 вересня 2009 року зареєстровано 50 тис. 912 звернень з приводу насильства в сім’ї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Із загальної кількості звернень щодо насильства в сім’ї 40 тис. 447 – це звернення щодо насильства стосовно жінок та 10 тис. 465 - з приводу насильства над чоловіками.

Згідно з наданою статистикою, 17 тис. 203 звернення – звернення з приводу фізичного насильства; 12 тис. 840 звернень – з приводу психологічного насильства; 2 тис. 551 - з приводу економічного насильства та 37 звернень – з приводу сексуального насильства.

Із загального числа зафіксованих фактів насильства у цьому році, близько 15 тис. випадків – насильство з боку одного з членів подружжя; майже 3 тис. – насильство над дітьми з боку батьків; 2 тис. – насильство з боку колишнього члена подружжя та знов таки 3 тис. випадків – насильство з боку інших членів сім’ї.

За інформацією Департаменту сімейної і гендерної політики та організації оздоровлення Мінсім’ї, в межах національної кампанії "Стоп насильству!" створюється програма роботи з особами, які вчиняють насильство в сім’ї. На виконання урядового доручення центральні органи виконавчої влади вже надали пропозиції до Плану заходів національної кампанії «Стоп насильству!». На сьогодні всі пропозиції узагальнені. Після погодження з центральними органами виконавчої влади План заходів готується до подання Кабінету міністрів України.

У прес-службі Мінсім’ї нагадали, що національну кампанію "Стоп насильству!" започатковано 14 травня 2008 р., вона триватиме до 25 листопада 2015 р.

Метою кампанії є, зокрема, підвищення обізнаності людей щодо насильства як порушення прав людини; формування у свідомості українців нетерпимого ставлення до насильства та заохочення лідерів країни та осіб, які впливають на громадську думку, публічно визнати насильство в сім’ї як важкий злочин.

Національну кампанію „Стоп насильству!” підтримують Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Київська міська та обласна державні адміністрації, Академія адвокатури України, Програма рівних можливостей ПРООН та понад 60 громадських організацій по всій Україні.

У березні 2009 р. у рамках кампанії „Стоп насильству!” створено „Національну мережу чоловіків-лідерів проти насильства” з метою привернення уваги суспільства та подолання цього негативного явища.