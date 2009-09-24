Урочиста церемонія передачі благодійної допомоги Меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»

25 вересня - 10-30 - Відбудеться урочиста церемонія передачі благодійної допомоги Меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Учасники: Катерина Ющенко, голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000»; Валентин Наливайченко, голова СБУ; Володимир В’ятрович, начальник Галузевого державного архіву СБУ; Руслан Забілий, директор Меморіалу «Тюрма на Лонцького»; Ірина Калинець, політв’язень радянських часів, письменниця; Юрій Шухевич, Герой України, політв’язень, син головнокомандуючого УПА Юрія Шухевича. Фонд «Україна 3000» передає «Тюрмі на Лонцького» сертифікат на 160 тисяч гривень на оновлення приміщення (вул. Боричів Тік, 22-а). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (063) 717-41-13 до 18-00 24 вересня.

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