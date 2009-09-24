Пряма телефонна лінія «Проблемні питання забезпечення житлом працівників МНС і громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи»

18:40, 24 вересня 2009
Права людини
0 0

25 вересня - 12-00-13-00 - У МНС  України відбудеться пряма телефонна лінія «Проблемні питання забезпечення житлом працівників МНС і громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи» за участю заст..директора Департаменту капітального   будівництва  та забезпечення  житлом  МНС Василя Сарнавського Телефон прямої лінії – (044) 585-44-86.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter