Пряма телефонна лінія «Проблемні питання забезпечення житлом працівників МНС і громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи»

25 вересня - 12-00-13-00 - У МНС України відбудеться пряма телефонна лінія «Проблемні питання забезпечення житлом працівників МНС і громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи» за участю заст..директора Департаменту капітального будівництва та забезпечення житлом МНС Василя Сарнавського Телефон прямої лінії – (044) 585-44-86.

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