Акція «День пам’яті жертв ФСБ», присвячену загиблим в результаті вибухів жилих будинків у вересні 1999 року жителям Москви і Волгодонська

25 вересня - 12-00 - Біля Посольства Російської Федерації в Україні Ініціатива «Наша Справа» проведе акцію «День пам’яті жертв ФСБ», присвячену загиблим в результаті вибухів жилих будинків у вересні 1999 року жителям Москви і Волгодонська. Учасники акції планують провести імпровізовану фотовиставку «Терор ФСБ-1999» та подарувати російським дипломатам книгу Юрія Фельштинського та Олександра Литвиненка «ФСБ взрывает Россию», присвячену розслідуванню подій десятирічної давнини. Акція пройде за підтримки Української Інформаційної Служби (Повітрофлотський просп. 27). Телефони: 8050 384 52 04, 8093 605 67 56.