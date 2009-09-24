Національна конференція «Громадський моніторинг за дотриманням прав людини в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Проблеми і перспективи»

28 вересня - 11-00 - Відбудеться Національна конференція «Громадський моніторинг за дотриманням прав людини в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Проблеми і перспективи». Організатори: Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Міжнародне товариство прав людини - Українська секція, за сприяння Державного департаменту України з питань виконання покарань (готель «Хрещатик», вул. Хрещатик , 14). Телефон: +38 044 4920382, Olena.Diak@osce.org.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter