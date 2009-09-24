28 вересня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена початку безстрокової Всеукраїнської акції «Україна без наркотиків». Активісти громадських організацій у всіх регіонах і в столиці України починаючи з 29 вересня проведуть мітинги і безстрокову голодовку під КМУ і Секретаріатом Президента України, виступаючи проти геноциду українців у в`язницях і колоніях, коли вводять замісну терапію метадоном - сильнодіючим наркотиком. Організатор: Всеукраїнський союз громадських організацій «Рух протидія наркоманії і наркокорупції». Учасники: заст.начальника Департаменту БНОН МВС України Олег Шутяк; президент ВСГО «Рух протидії наркоманії і наркокорупції» Роман Трохін; голова ВГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» Олексій Косарєв; віце-президент МБФ Н.Потопаєвої Людмила Ганноха; учасник метадонової програми в Італії Марина Мкртчян (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 8 (063) 562 13 59; 8(044) 587 71 34, big-20@bigmir.net.