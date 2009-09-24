Прес-конференція на тему: “Німецький федеральний фонд “EVZ”: компенсація 300.000 євро на рік жертвам нацизму”

18:49, 24 вересня 2009
Права людини
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29 вересня  о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Німецький федеральний  фонд “EVZ”: компенсація 300.000 євро на рік жертвам нацизму”. Презентація програми  «Місце зустрічі – діалог», яка виконується в Україні, Росії та Білорусії за фінансової і методичної підтримки з боку німецького федерального фонду EVZ – «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє». Це єдина грантова  програма в Україні, яка опікується проблемами літніх людей, особливо постраждалих від другої світової війни та націонал-соціалізму. Діяльність програми в Україні адмініструє ВБО «Турбота про літніх в Україні». Науковий супровід забезпечує Гейдельберзький Університет. З часу заснування фонду  було фінансово підтримано  361 проект на суму 13,2 млн. євро. Учасники: доктор Мартін Зальм,  голова правління фонду EVZ; Крістіан Хульманн, керівник консульсько-правового відділу Посольства Німеччини в Україні та Галина Полякова, голова правління ВБО «Турбота про літніх в Україні» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8097 253 64 64, 558 38 63. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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