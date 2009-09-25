Співробітник колонії перепродував харчі, призначені для ув’язнених

Співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області розкрили схему протиправного привласнення матеріальних цінностей посадовцем однієї з виправних установ Миколаївської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Миколаївській області.

В інформації управління сказано, що заступник начальника колонії, зловживаючи службовим становищем, привласнював продукти харчування, а потім перепродував їх, залишаючи ув’язнених без повноцінного харчування.

18 вересня співробітники СБУ спільно з органами міліції й підрозділом внутрішньої безпеки Державного департаменту з питань виконання покарань у м. Первомайську Миколаївської області затримали вантажний автомобіль із замороженою рибою на суму понад 30 тис. гривень у той час, коли продукти намагалися продати.

В результаті проведеної операції слідчі СБУ в Миколаївській області порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем), повідомили журналістам співробітники служби безпеки в Миколаївській області.