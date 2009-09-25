Ківалов перейнявся демократією

Народний депутат від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції Сергій КІВАЛОВ має намір ініціювати звільнення судді Печерського районного суду Києва, який виніс постанову про заборону реклами, спрямованої проти прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі С.КІВАЛОВА щодо рішення Печерського райсуду про заборону розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами про діяльність глави уряду.

С.КІВАЛОВ вважає, що в даному судовому рішенні є грубі порушення процесуального законодавства.

«Мотивування визначення – відсутнє як таке, заборона поширена на десятки мільйонів осіб, які не брали участі у справі і не сповіщені про факт, дату, час і місце її слухання, ухвалою встановлено факт несумлінності реклами, який згідно із статтями 10, 26 закону «Про рекламу» суд взагалі не компетентний встановлювати», - сказав він.

При цьому С.КІВАЛОВ наголосив, що «йдеться про антиконституційне введення на всій території України цензури, незаконне обмеження конституційної свободи слова, про репресію проти засобів масової інформації. Замість того, щоб захищати права громадян, для чого створено суд і призначений суддя – суддя приходить і ці права «відміняє». А політична сила, яка претендує на владу в демократичній країні, його про це просить».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої недобросовісної реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії «ВО «Батьківщина» до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві і будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.