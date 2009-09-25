Росія ратифікувала Конвенцію з країнами СНД про передачу засуджених

Державна дума РФ ратифікувала сьогодні Конвенцію про передачу засуджених до позбавлення волі в інші країни СНД для подальшого відбування покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ був підписаний країнами СНД ще в березні 1998 року, а 15 травня 2009 року був внесений на розгляд Думи Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Згідно з прийнятою угодою, ініціатором передачі засудженого для подальшого відбування покарання може бути як держава виголошення вироку, так і країна виконання вироку. При цьому обов`язковою умовою передачі є згода усіх сторін: обох держав і самого засудженого або його законного представника.

Передбачена також можливість застосування амністії як державою вироку, так і країною його виконання.

Представляючи документ депутатам, заступник міністра юстиції РФ Дмитро КОСТЕННИКОВ обгрунтував необхідність приєднатися до Конвенції тим, що в Росії в місцях позбавлення волі на даний час перебувають близько 19 тисяч громадян держав – учасниць Конвенції.

"Конвенцією детально регламентується механізм передачі засуджених до позбавлення волі, визначаються необхідні умови, за дотримання яких здійснюється передача засудженого, і обставини, що виключають передачу", - пояснив Д.КОСТЕННИКОВ.

За словами заступника міністра, після ратифікації Конвенції щороку до Росії передаватимуть близько 80 засуджених. Для подальшого відбування покарання за кордон Росія зможе щороку відправляти близько 100 засуджених.

На даний момент до Конвенції відмовилися приєднатися Україна і Туркменія.

За інформацією експертів, у в`язницях на території Росії відбувають покарання близько 6 тисяч громадян України.