У Києві вшанували Праведників Бабиного яру

Напередодні 68-ї річниці трагедії Бабиного яру столична влада вшанувала Праведників – людей, які у роки Великої Вітчизняної війни рятували від загибелі євреїв та військовополонених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що зараз у світі нараховується понад 2 тис. Праведників, триста з яких проживають в Україні і понад сто - у Києві.

Слова подяки від імені київської міської влади висловив заступник голови КМДА Сергій РУДИК. З нагоди 20-ї річниці заснування фонду «Пам’яті Бабиного Яру» він вручив почесні грамоти Київського міського голови співробітникам фонду.

До слів подяки приєдналися президент та засновник фонду «Пам’ять Бабиного Яру» Ілля ЛЕВІТАС, Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, представник Всесвітньої єврейської організації «Джойнт» Дані ГЕХТМАН та єврейської агенції «Сохнут Україна» Білані ШАХАВІ.

Як повідомлялося, офіційним Днем пам`яті жертв Бабиного Яру вважається 29 вересня. Цього дня у 1941 році фашисти розстріляли в цьому яру більше 30 тис. євреїв.

Бабин Яр як місце масових страт проіснував рівно два роки - з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943-го.

Кількість жертв - представників різних національностей - перевищує 150 тис. людей.