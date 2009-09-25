Юрій Павленко відмовив Елтону Джону

Західні, особливо британські правозахисники, журналісти і вся прогресивна громадськість обурені рішенням міністра у справах сім`ї, молоді і спорту України Юрія ПАВЛЕНКА відмовити британській поп-зірці, 62-річному гомосексуалісту серу Елтону ДЖОНУ в усиновленні української дитини.

Як пише журнал «WeeklyUA», британська «Гардіан» і багато інших газет публікують фотографію Е.ДЖОНА в темних окулярах і з дамською сережкою у вусі, який цілує 14-місячного хлопчика на ім‘я Лев. У Луганській області співакові показали зараженого ВІЛ малюка-сироту під час турне в рамках проекту з боротьби зі СНІДом, і він тут же оголосив про намір його усиновити. Міністр Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що усиновлення неможливе, оскільки приймальні батьки повинні бути одружені і різниця у віці між усиновлювачем і усиновлюваним не має перевищувати 45 років, а «цивільні союзи» одностатевих пар Україною як шлюб не визнаються. «Гардіан» цитує голову українського гей-форуму Святослава ШЕРЕМЕТА, впевненого, що закони позбавили немовля шансу знайти родину і любов.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Е.ДЖОН відвідав Донецьку область, де провів прес-конференцію, присвячену першим результатам роботи проекту «Діти+». Даний проект реалізується спільно Фондом Олени ФРАНЧУК "АнтиСНІД" і СНІД-фондом Е.ДЖОНА і спрямований на допомогу дітям, які постраждали в результаті епідемії ВІЛ/СНІД. Співак відвідав обласний спеціалізований Будинок дитини, де живуть діти з діагнозом ВІЛ/СНІД. Музикант і його супутник, голова правління СНІД Фонду Е.ДЖОНА Девід ФЕРНІШ прийшли на прес-конференцію з одним з малюків дитячого будинку. Маленький 14-місячний хлопчик на ім`я Лев мирно сидів на руках у Д.ФЕРНІША.

На запитання журналістів, чи не хоче Е.ДЖОН усиновити облюбованого ним хлопчика, він відповів, що важко для себе вирішити зараз це питання, але однозначно те, що ця дитина «забрала його серце». «Я дивлюся зараз на малюка. Девід і я, ми завжди говорили про те, щоб прийняти дитину. Можливо, так, Девід завжди хоче, але я говорю поки що - «ні», - пояснив Е.ДЖОН, - Знаєте, мені 62 роки, дуже багато подорожую і таке життя, яке завжди насичене. Може, для дитини це (усиновлення – УНІАН), дійсно, не буде дуже добрим, бо я дуже зайнятий і багато їжджу, але...». «Ми намагатимемося зробити все можливе, аби допомогти цій дитині, допомогти йому з майбутнім і, можливо, знайти йому сім`ю», - підсумував Е. ДЖОН.

14 вересня міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що Е.ДЖОН, за українським законодавством, не зможе усиновити 14-місячного українського хлопчика, хворого на СНІД. Законодавчі чинники «змусили б нас відмовити Елтону ДЖОНУ, якби він звернувся з таким проханням офіційно”, – відзначив Ю.ПАВЛЕНКО.