Президент Ізраїлю виступає проти забудови Бабиного Яру

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС виступає проти забудови Бабиного Яру в Києві, де в роки Другої світової війни фашисти масово розстрілювали євреїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Держави Ізраїль заявив під час телемосту з учасниками 6-го саміту Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що проходить в Лівадійському палаці в Криму.

«Безумовно, це місце (Бабин Яр - УНІАН), до якого не можна торкатися», - наголосив Ш.ПЕРЕС.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Київрада затвердила схему розміщення готелів у столиці України на період до 2020 року. За даними представників БЮТ, під загрозу «бетонування» потрапили, зокрема, Бабин Яр, парки Дружби народів, «Дубки», «Березовий гай», «Наводницький» і ряд інших територій із зелених зон.