Єврейські організації обурені «юдофобською позицією» Стогнія

Єврейські організації обурені висвітленням в окремих ЗМІ щорічного паломництва брацлавських хасидів до Умані. Про це йдеться у заяві «Академії історії і культури євреїв України ім. Ш.Дубнова», текст якої переданий УНІАН.

Зокрема, у своїй заяві Академія (АІКЄУ) висловлює здивування і різке обурення з приводу статті Костянтина СТОГНІЯ, розміщеної на «Українській правді».

На думку АІКЄУ, ця авторська стаття присвячена описуванню «безчинств», нібито вчинених паломниками-хасидами під час відвідування могили рабе Нахмана Брацлавського в Умані. «К.СТОГНІЙ вирішив побудувати свою статтю на описуванні тільки тих аспектів, які можуть викликати юдофобські настрої, видавши ізраїльтян за спекулянтів, ділків із зростаючим рівнем «кримінальної кмітливості». До того для більшого знущання автор додає «полуничку» про «ситуації з місцевими повіями в стані сильного алкогольного сп`яніння». Юдофобський характер статті доповнює згадку про ізраїльських квартирних злодіїв і кишенькових злодіїв. У цілому автор прагне створити враження, ніби описані категорії складають значну частину, якщо не більшість, паломників. При цьому К.СТОГНІЙ не наводить даних про судові рішення у зв`язку з діями описаних «злочинців», - підкреслюється у заяві.

Автори звернення заявляють, що їх глибоко обурює «відверто ангажована позиція автора», «тим паче, що подібну позицію займає не журналіст-почтаківець, а достатньо відома персона, екс-керівник Департаменту зв`язків із громадськістю МВС України і полковник української міліції». «Ми побоюємося, що думки К.СТОГНІЯ, викладені ним в авторському матеріалі, в обхід редакційної політики і позиції власників, можуть довільно ретранслювати на одному з провідних і шанованих українських каналів у рамках «проектів Стогнія». Вимушені звернути увагу керівництва телеканалу на наявність даної загрози», - йдеться у заяві АІКЄУ.

У документі також наголошується, що тенденційне «висвітлення» паломництва до Умані окремими українськими журналістами рік від року стає все більш явним, різким і цілеспрямованим. «Подібна подача матеріалів не тільки не сприяє залученню іноземних туристів до України, але й формує грунт для потенційних конфліктів на релігійному грунті», - вважають його автори.

У зв`язку з цим, АІКЄУ закликає Президента України, прем`єр-міністра України, Верховну Раду України, МВС, СБУ і Генеральну прокуратуру звернути увагу на існування проблеми об`єктивного висвітлення окремими журналістами єврейського життя в Україні, а також не допустити розпалювання напруженості в системі міжнаціональних відносин напередодні виборчої кампанії.