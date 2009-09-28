Прокуратура не знайшла криміналу у жбурлянні мікрофона екс-спікером

Прокуратура Печерського району Києва провела перевірку за заявою спеціального кореспондента департаменту інформаційно-аналітичного мовлення ЗАТ „ММЦ-СТБ” Ольги ЧЕРВАКОВОЇ про неправомірні дії народного депутата України Олександра ТКАЧЕНКА (фракція КПУ), який 1 вересня поточного року у приміщенні Верховної Ради України під час спроби журналістки взяти у нього інтерв’ю пошкодив мікрофон знімальної групи телеканалу та, на думку заявниці, створив таким чином перешкоди виконанню нею професійних обов’язків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва, відзначивши, що у ході перевірки “факт пошкодження народним депутатом України О.ТКАЧЕНКОМ мікрофону, який є власністю телеканалу, за викладених заявницею обставин, дійсно знайшов об’єктивне підтвердження”.

Однак, у даному випадку дії депутата не містять складу злочину, вважають в прокуратурі. Кримінально караним, згідно з чинним Кримінальним кодексом України, є умисне знищення або пошкодження чужого майна, яке заподіяло шкоду у великих розмірах. (Згідно з п.3 примітки до статті 185 КК, злочином у великих розмірах визнається такий, що вчинений на суму, в 250 і більше разів вищу за неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто – від 4250 грн.) Вартість же пошкодженого мікрофону, згідно з офіційною інформацією телеканалу СТБ, становить 1330 грн.

Також у ході перевірки не здобуто достатніх даних, які б достовірно свідчили про наявність умислу у народного депутата саме перешкодити професійній діяльності як окремого журналіста, так і засобів масової інформації в цілому. Як вбачається з наявних матеріалів перевірки, дії О.ТКАЧЕНКА “були викликані настирливою наполегливістю журналістки О.ЧЕРВАКОВОЇ, яка намагалася отримати відповіді на свої запитання всупереч небажанню народного депутата їх надавати”, відзначає прокуратура.

З урахуванням цього, прокуратурою прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи щодо народного депутата України О.ТКАЧЕНКА у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 171 КК України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).

Водночас за викладених обставин журналіст та телеканал мають право звернутись із позовом про відшкодування завданої як моральної, так і матеріальної шкоди в порядку цивільного судочинства.

Окрім того, дії народного депутата О.ТКАЧЕНКА можуть бути предметом розгляду Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Згідно з даними Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, на його засіданні 9 вересня було висловлено осуд поведінки народного депутата О.ТКАЧЕНКА стосовно журналістки О.ЧЕРВАКОВОЇ, зауважили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, Київська незалежна медіа-профспілка звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу щодо народного депутата О.ТКАЧЕНКА через інцидент з журналісткою СТБ. Зокрема, КНМП просила порушити кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності журналістів). Йдеться про інцидент 1 вересня, коли у будинку парламенту народний депутат від КПУ вирвав у журналістки О.ЧЕРВАКОВОЇ мікрофон і жбурнув його на підлогу.