Росії не вдасться захистити злочини радянської влади

Маршалок Сейму Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає марними спроби російських політиків, істориків та журналістів захистити злочини радянської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив, коментуючи заяви російського МЗС, депутатів Держдуми та публікації у російських виданнях стосовно ухваленої Сеймом заяви з приводу нападу радянських військ на Польщу 17 вересня 1939 року.

«Це виглядає так, як би німці хотіли захищати, але, на щастя, не хочуть, гітлерівське минуле», - сказав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ вважає, що виправдати злочини сталінського режиму, серед яких розстріл тисяч польських полонених офіцерів навесні 1940 року у Катині, неможливо.

«Росія не дає собі ради з власною історією», - переконаний маршалок Сейму Польщі.

У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ висловив думку, що агресивна історична політика РФ твориться підконтрольними журналістами та третьорозрядними істориками й розрахована на громадян Росії.

Він наголосив, що поляки планують вести діалог з росіянами, зауваживши, що наступного року виповниться 70 років від днів скоєння катинського злочину, й Польща хотіла б добитися проведення зустрічі глав обох урядів та ухвалення спільної заяви з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Сейм Польщі одностайно схвалив спеціальну заяву у зв`язку з 70-ми роковинами нападу Радянського Союзу на поляків 17 вересня 1939 року, в якій засудив цю агресію.

У заяві Польщу названо «жертвою двох тоталітаризмів: нацизму й комунізму», а розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року - «військовим злочином із ознаками геноциду».

Польські депутати закликали “до польсько-російського єднання на основі історичної правди” й відмови від замовчування або фальшування історичних фактів.

До ухвалення проект цієї заяви викликав у Польщі бурхливі дискусії серед політиків, які майже три тижні не могли досягнути компромісу щодо формулювань у документі.

23 вересня перший заступник голови Держдуми РФ Олег МОРОЗОВ заявив, що резолюція сейму Польщі по 1939 року «заснована на брехні».

24 вересня МЗС Росії заявило, що резолюція Сейму Польщі щодо подій 17 вересня 1939 року завдає шкоди відносинам із Росією.