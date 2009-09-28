Показ фільму-учасника конкурсної програми ”Берлінале-2009” «Діагноз» та зустріч з його режисером Мирославом Слабошпицьким

Напередодні участі в програмі одного з найпрестижніших європейських кінофестивалів у Стокгольмі, де фільм-учасник конкурсної програми "Берлінале-2009" «Діагноз» представлятиме Україну, Кіноклуб Києво-Могилянської академії дає можливість українському глядачеві самому скласти уявлення про цей фільм і поспілкуватися з його творцями.

Це маленька історія трьох представників брутального світу вуличної молоді. Головні герої – «бродяги»-наркомани неблагополучних районів української столиці, що створили дивний трикутник. Одного разу їхнє повсякденне життя, що складається з міліційних облав, пошуків наркотиків і звичного насильства, змінюють нові обставини. Коли наркокур’єр Петро зі своєю вагітною подругою потрапив під міліційну облаву, він і не підозрював, що неприємності із законом — не найсерйозніша проблема в його житті…

Організатори показу зазначають, що цей фільм — лакмусовий папірець, який покаже, чи готове українське суспільство подивитися у вічі не дуже приємним історіям нинішнього часу; чи готове суспільство усвідомити, що наш час далекий від анонсованого постмодерною ситуацією транквільності та неконфліктності, чи готовий український глядач визнати, що і досі ми живемо в час одиноких голосів, у час самотності і байдужості, який виштовхує людину на узбіччя, залишаючи єдину можливість — втекти у світ штучного щастя. Цей показ буде перевіркою наших нервів і інтелектуальних м’язів. Неможливо сьогодні замикатися в мушлі, показуючи, як усе добре в данському королівстві, коли на вулицях тиняються сотні тисяч безпритульних, які нікому не потрібні. Зрештою, за образом покинутих «бродяг» ховається символ нашого народу, не потрібного нинішній українській владі…

ДЕ: Бурса Києво-Могилянської академії (кімн.13), вулиця Набережно-Хрещатицька, 27.

КОЛИ: 2 жовтня, початок о 18.30.

Хронометраж фільму: 15 хв.

Автор сценарію і режисер: Мирослав Слабошпицький