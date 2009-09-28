Шустер закликає журналістів об`єднатися

Телеведучий Савік ШУСТЕР закликає колег за професією об`єднатися проти політиків, які наступають на свободу слова.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві С.ШУСТЕРА.

«У п`ятницю, 25 вересня, було завдано удару по свободі слова. В прямому ефірі "Шустер live" політики спробували диктувати свої правила гри журналістам», - заявив телеведучий.

На його переконання, «щоб зберегти свободу слова й довіру суспільства до нашої професії, ми закликаємо всіх наших колег до професійної солідарності: об`єднатися заради колективної безпеки».

«Один за всіх і все за одного. Час братися за руки, щоб не пропасти поодинці. Ми повинні зробити це зараз, напередодні президентських виборів, інакше ми ризикуємо втратити професію», - підкреслив С.ШУСТЕР.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН у своїй заяві сказала, що «спроба С.ШУСТЕРА прикрити словами про свободу слова власну непорядну поведінку ще більше заганяє його в кут».

«Потрібно чесно визнати – ШУСТЕР, заради досягнення рейтингу своєї програми, просто обдурив ТИМОШЕНКО, не повідомивши їй, що він запросив до участі в дискусії представників опозиції. А нас, депутатів від Партії регіонів, намагався виставити в такому світлі, начебто ми без його відома пришли на ефір і зриваємо йому програму», - констатувала Г.ГЕРМАН.

На її думку, «це непрозоро й нечесно».

«Тому С.ШУСТЕР повинен зробити перший і основний висновок для себе самого – не потрібно гнатися за рейтингом за будь-яку ціну. Не потрібно штучно створювати конфлікти в студії й принижувати людей. Якби він не гарантував нам під час зустрічі рівний доступ до прямого мікрофону – ми не прийшли б до студії», - заявила народний депутат.

При цьому вона підкреслила, що «Савік давав слово – після кожного рекламного блоку міняється спікер біля головного мікрофону: прем`єр-міністра змінює представник опозиції. Це було гарантовано нам ШУСТЕРОМ. Власне, недотримання ним слова стало причиною скандалу».

Як повідомлялося, в п`ятницю, 25 вересня, під час прямого ефіру "Шустер live" виник конфлікт між журналістами та народними депутатами від Партії регіонів, яких не пускали до студії, оскільки їхніх прізвищ не було в списку учасників програми. Це викликало обурення у народних депутатів, а присутні на ефірі журналісти сприйняли таку поведінку політиків як втручання в професійну діяльність і спробу зірвати програму.