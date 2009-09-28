Перед виборами у ЗМІ ”розцвіла” ”джинса”

Напередодні президентських виборів збільшилась кількість замовних матеріалів у засобах масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції виконавчий директор Інституту масової інформації (ІМІ) Вікторія СЮМАР, зазначивши, що про це свідчать дані моніторингу дотримання журналістських стандартів українськими ЗМІ.

За словами В.СЮМАР, найчастіше замовниками таких матеріалів є українські політики. “В деяких регіонах є сплески активності різних комерційний структур, але переважно таким явищем, як замовлення матеріалів, найбільше зловживають політики. За нашими даними серед них можна назвати Юлію ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Володимира ЛИТВИНА”, - сказала вона.

В.СЮМАР відзначила, що рекордсменом в розміщенні статей, що зроблені з порушенням журналістських стандартів, є газета “Факти”, практично в кожному номері якої є статті, написані в дуже комплементарному стилі щодо висвітлення тих чи інших політичних лідерів.

Шеф-редактор проекту “Телекритика” Наталія ЛІГАЧОВА у свою чергу наголосила, що кількість замовних матеріалів та матеріалів, які порушують професійні журналістські стандарти, в десятки разів збільшується перед будь-якою виборчою кампанією. Проте вона зазначила, що якщо до 2004 року політики диктували свою редакційну політику ЗМІ передусім через тиск, запровадження цензури, в тому числі й державної, то, починаючи з виборчої кампанії 2006 року, з’явилося таке поняття, як “рівність корупційних можливостей”. Тобто, хто заплатив, той і потрапив в ефір чи на сторінку газети, пояснила вона.

За словами Н.ЛІГАЧОВОЇ, в ході нинішньої виборчої кампанії “джинса” поєднується з прямим тиском політиків. “У ході цієї кампанії буде поєднання, з одного боку, політичних симпатій власників телеканалів, з іншого боку - залишається практика, коли з політиками другого та третього ешелону будуть будуватися медіа-плани”, - сказала вона.

Представник “Телекритики” Марина БЕРДИЧЕВСЬКА повідомила, що за серпень-вересень цього року лідером телеканалів, які подають матеріали з ознаками замовності, є телеканал ICTV - 62 матеріали.

На Першому Національному каналі таких матеріалів було 24, на “1+1”- 18, на “Інтері” -10, на СТБ - 17, на “Новому каналі” - 22, на ТРК “Україна” - 10, “5-му каналі” - 1.

Лідером телеканалів, які подають матеріали з грубими порушеннями стандартів інформаційної журналістики, є студія “1+1” - 164 порушення. Перший Національний канал - 65, “Інтер” - 58, СТБ - 51, “Новий канал” - 71, ICTV- 128, “5 канал” - 33, ТРК “Україна” – 77, сказала експерт.

М.БЕРДИЧЕВСЬКА зазначила, що, насамперед, не дотримуються такі інформаційні стандарти, як порушення балансу думок при висвітленні тієї чи іншої події або при розповіді про діяльність того чи іншого політика, відсутність посилань на джерела інформації або недостовірна чи неперевірена інформація, підміна оцінками та коментарями самих фактів.

За її словами, з наближенням президентських виборів соціальні теми все більше ігноруються загальнонаціональними телеканалами.

Моніторинг здійснюється в рамках проекту “Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіа грамотності широкого кола українських громадян” за підтримки громадської організації Internews Netvork “У-Медіа”. Партнерами в цьому проекті є “Телекритика”, яка проводить моніторинг дотримання професійних стандартів українськими телеканалами, та ІМІ, який проводить моніторинг друкованих ЗМІ. Серед друкованих ЗМІ моніторинг проводився щодо газет “Сегодня”, “Факти”, “Экономические известия”, журналу “Корреспондент”.