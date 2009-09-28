Громадські організації проти використання метадону в тюрмах

Активісти громадських організацій виступають проти введення в тюрмах замісної терапії метадоном і на знак протесту мають намір завтра розпочати безстрокове голодування під стінами Кабінету міністрів України з наміром отримати гарантії, що відповідна ініціатива не буде реалізована в Україні.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН, участь в якій взяли голова ВГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» Олексій КОСАРЄВ; президент ВСГО «Рух протидії наркоманії і наркокорупції» Роман ТРОХІН; голова ВГО, віце-президент МБФ Н.Потопаєвої Людмила ГАННОХА; учасник метадонової програми в Італії Марина МКРТЧЯН та заступник начальника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег ШУТЯК.

Як повідомила Л.ГАННОХА, на сьогодні громадські організації мають інформацію про доручення Президента України від 22 квітня 2009 р. розробити наукову нормативно-правову базу для впровадження замісної терапії для наркозалежних хворих, які перебувають в установах виконання покарань, і до ув’язнення отримували таке лікування.

Л.ГАННОХА заявила, що представники громадських організацій виступають проти введення у в’язницях замісної терапії метадоном.

У свою чергу, Р.ТРОХІН звернув увагу, що активісти організацій не проти лікування наркозалежних в тюрмах, а виступають саме проти введення метадонової замісної терапії в місцях позбавлення волі.

“Метадон – це не засіб, щоб збити дозу та поступово відійти від наркотиків. Це засіб для підвищення дози. Для того, щоб наркомани, які будуть отримувати метадон, вони більше потім шукали, бо будь-який наркотик викликає ріст дози”, - заявив О.КОСАРЄВ, посилаючись на 15-річний досвід допомоги наркозалежним. “Якщо метадон увійде в місця позбавлення волі, мами не побачать своїх синів живими, бо 1-2 роки вживання метадона – це смерть”, - стверджує він.

О.КОСАРЄВ зауважив, що розвинені країни Європи поступово відмовляються від цього препарату.

“Той, виготовлений в Німеччині метадон, – його нема куди діти сьогодні. І його будуть “зливати” в країни третього світу, бо за цим стоять гроші, і ніхто його знищувати не буде. Всі хочуть відбити свої гроші”, - вважає він.

За словами М.МКРТЧЯН, яка 14 років тому припинила вживати наркотики, метадон викликає дуже сильну залежність. Вона також зазначила, що цей препарат знімає “ломку”, але не дає того задоволення, якого шукає і бажає отримати кожна наркозалежна людина. Це призводить до того, що наркоман починає приймати і метадон, і якийсь інший наркотик. Більше того, за її словами, “ломка” після вживання метадона сильніша, ніж після героїну чи інших наркотиків.

М.МКРТЧЯН зауважила, що їй вдалося припинити приймати метадон і стати повноцінним членом суспільства виключно завдяки поверненню в Україну, коли метадону тут ще не було.

“Якби тут був метадон, мене не було б в живих”, - сказала М.МКРТЧЯН.

“Що стосується введення метадону в тюрмах, то треба розуміти, що являють собою наші тюрми. При системі, яка є в тюрмі, – неможливо, щоб там був метадон. Люди, які його вводять, взагалі не мають уяви, в яких умовах сидять ув’язнені, яка там ієрархія, яка там система і куди буде йти там метадон”, - переконана М.МКРТЧЯН.

У свою чергую, заступник начальника Департаменту БНОБ МВС України О.ШУТЯК зазначив, що із впровадженням в Україні метадонових програм не введено чіткий контроль за цією речовиною, який би попереджав її появу в незаконному обігу. Це, у свою чергу, розширює коло споживачів цього препарату.

“Ми будемо ставити питання так: якщо ті державні установи, державні органи, які займаються застосуванням цієї програми на території держави, не забезпечують контроль за метадоном та іншими препаратами, ми будемо категорично проти в подальшому її розповсюдженні на території нашої держави”, - заявив О.ШУТЯК.

Л.ГАННОХА висловила спільну думку учасників прес-конференції, що метадонова терапія може призначатися окремим ув’язненим, але лише індивідуально, коли немає інших альтернативних методів лікування, і обов’язково під жорстким контролем.

Активісти громадських організацій завтра вранці мають намір провести мітинг біля Секретаріату Президента, а потім вирушити до Кабінету міністрів, де планують розбити намети.

Довідка УНІАН. Програма лікування наркозалежних замісною терапією метадоном в Україні триває близько двох років.

За даними МОЗ України, замісна терапія широко використовується за кордоном уже майже 40 років, понад 90% замісної терапії в країнах ЄС надається у формі лікування метадоном.