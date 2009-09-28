Суд скасував пенсійні внески для платників єдиного податку

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позови близько 2 тисяч приватних підприємців до Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в адвокатській компанії “Наталія Субота і партнери”, суд визнав нечинною постанову уряду № 366 “Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування”.

Суд цією ж постановою зупинив дію оскаржуваної постанови Кабміну до набуття рішенням законної сили, задовольнивши заявлене клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Як повідомлялося, урядовою постановою № 366 з 1 травня 2009 року було покладено обов’язок на приватних підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачувати додаткові страхові внески до Пенсійного фонду України у розмірі від 123,50 грн. на місяць.

Адвокат компанії “Наталія Субота і партнери” Андрій НЕЧИПОРЕНКО вже 6 травня подав позов до Кабінету міністрів. Через два місяці число подібних позовів до уряду від підприємців та адвокатів було вже понад тисячу. Усі позови об’єднали в одне провадження.