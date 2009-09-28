Громадські слухання “Проблеми забезпечення прав людини у кримінально-виконавчій системі України”

29 вересня - 10-00 - Відбудуться громадські слухання “Проблеми забезпечення прав людини у кримінально-виконавчій системі України”. Організатори – Харківська правозахисна група, Держдепартамент України з питань виконання покарань за підтримки Посольства Німеччини в Україні (вул. Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-07, 461-86-14 до 28 вересня.

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