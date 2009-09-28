29 вересня - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Кожна дитина повинна мати сім’ю: влада і громада об’єднують зусилля». Захід відбудеться з нагоди Дня усиновлення. Учасники: Юрій Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Людмила Волинець, директор державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, Міністерство України у справах сім‘ї, молоді та спорту; Євгенія Ткаченко, президент ВГО «Магнолія»; Руслан Малюта, віце-президент МБФ “Отчий Дім”; Володимир Жовтяк, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ (вул. Хрещатик, 14, готель «Хрещатик», конференц-зала «Андріївська»). Потрібна акредитація. Телефони: 494 03 49, 502 52 12.