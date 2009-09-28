Церемонія відкриття пам’ятника жертвам Бабиного Яру

29 вересня- 11-00 - Відбудеться церемонія відкриття пам’ятника жертвам Бабиного Яру, який створено за мотивами книги Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». Захід відбудеться на перехресті вулиць Фрунзе і Петропавлівської (вул..Фрунзе, 109 в/1). Потрібна акредитація. Телефони: +38(044) 256-20-32(33), +38(067) 782-02-92, e-mail kristina@dieslovo.com.ua.

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