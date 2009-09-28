29 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Розгортання гуманітарної програми підтримки “Місце зустрічі – діалог”. Презентація програми «Місце зустрічі – діалог», яка виконується в Україні, Росії та Білорусії за фінансової і методичної підтримки з боку німецького федерального фонду EVZ – «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє». Це єдина грантова програма в Україні, яка опікується проблемами літніх людей, особливо постраждалих від другої світової війни та націонал-соціалізму. Діяльність програми в Україні адмініструє ВБО «Турбота про літніх в Україні». Науковий супровід забезпечує Гейдельберзький Університет. З часу заснування фонду було фінансово підтримано 361 проект на суму 13,2 млн. євро. Учасники: доктор Мартін Зальм, голова правління фонду EVZ; та Галина Полякова, голова правління ВБО «Турбота про літніх в Україні» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8097 253 64 64, 558 38 63. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.