Церемонія передачі українській стороні електронної бази даних на 60 тис. військовополонених

29 вересня - 16-00 - За участю голови СБУ Валентина Наливайченка та Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота відбудеться церемонія передачі українській стороні Громадським об’єднанням «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору» електронної бази даних на 60 000 військовополонених-уродженців України (Галузевий державний архів СБУ, вул. Ірининська,4 , Інформаційно-довідковий зал). Потрібна акредитація. Телефони: 256-96-79, 279-30-40 до 15-00 29 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter